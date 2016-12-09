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В Павлограде подорожал проезд в маршрутках

Павлоградский горисполком 25 января принял решение «Об установлении тарифов на перевозку пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования в режиме маршрутного такси». Согласно этому решению, в Павлограде с 1 февраля повышаются тарифы на проезд в городском транспорте. Цена вырастет сразу на 1,5 гривни. Проезд по маршруту длиной до 10 км будет стоить 5 гривень, а более 10 км - 6 гривень.

Что касается льготных автобусов, то решение о стоимости проезда будет принято позже, после прохождения процедуры регуляторного акта. Стоимость проезда в льготных маршрутках для обычных пассажиров (не льготников) составит 4 и 5 гривень соответственно. Предполагают, что стоимость проезда в льготных автобусах изменится с 1 марта.

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Прекрасные Татьяны раскрывают тайну своего имени

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Ежегодно 25 января мы поздравляем всех знакомых, которые носят имя Татьяна, ведь наступает православный праздник Татьянин день. Имя Татьяна имеет греческое происхождение (от слов «ставить, учреждать, утверждать») и является одним из самых популярных среди славян.

Как утверждают толкователи имен, Татьянам присущи такие качества, как упорство, целеустремленность, самостоятельность, упрямство, обаяние. Энергия Татьяны поможет ей добиться успехов в любой области. Так ли это? Уже второй год подряд, можно сказать - по традиции, «ПВ» интересуется у павлоградских Татьян, повлияло ли имя на их судьбу. Кроме того, мы попросили прекрасных респонденток назвать знаменитую носительницу имени Татьяна, которая первой пришла на ум.

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Фестиваль собрал более 500 участников

В понедельник, 23 января, в городском культурно-досуговом центре «МИР» состоялся гала-концерт десятого юбилейного открытого детского новогодне-рождественского фестиваля «Рождественская звездочка». Традиционно, уже 10 лет, этот фестиваль объединяет талантливых вокалистов, театральные коллективы и школы в стремлении незабываемо поздравить друг друга с новогодними праздниками.

Впервые отборочный тур фестиваля проходил в два этапа. В первый день участники выступали в номинации «Щедрівки і колядки» и «Новогодне-рождественские обряды» (11 января), а во второй (12 января) - в номинации «Новогодне-рождественские песни». Всего на сцене фестиваля побывали около маленьких и юных 500 участников, среди которых были ученики общеобразовательных, музыкальных школ, учреждений культуры и внешкольного образования. По словам организаторов фестиваля, такое большое количество заявок - это рекорд.

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«Заплатите долги, люди есть хотят!»

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Дворники КП «ПЖС» организовали акцию протеста из-за невыплаты зарплаты

В понедельник, 23 января, дворники коммунального предприятия «Павлограджилсервис» организовали митинг под зданием горисполкома - рабочим с ноября не выплачивают заработную плату в полном объеме. Люди пришли в обеденный перерыв, чтобы им на работе не поставили прогул. Задолженность по зарплате образовалась из-за огромных долгов павлоградцев перед КП «Павлограджилсервис».

Всего в штате КП 37 дворников. Но долги по зарплате не только у дворников, но и у других сотрудников, включая директора. За ноябрь предприятие задолжало сотрудникам 406 тыс. грн., за декабрь - 408 тыс. грн., примерно столько же не выплатят за январь.

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Павлоградцы стали в «живую цепь» (ВИДЕО)

В День Соборности Украины несколько десятков павлоградцев создали «Живую цепь», взяв друг друга за руки. Праздничная акция прошла 22 января в центре города.

Стартовал праздничный флеш-моб в 11.00 от памятника основателю Павлограда Матвею Хижняку. Более 60 активистов, держа в руках национальную символику, единой цепью отправились в сквер им. Шевченко. Среди участников акции были взрослые и дети, активная молодежь и представители городской власти. У памятника Кобзарю они выстроились в «Ланцюг єдності» и хором спели гимн Украины. Безопасность праздничного флеш-моба, инициатором которого выступили творческая молодежь и городской культурно-досуговый центр, контролировали несколько полицейских.

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Дорогі земляки!

Щиро вітаю вас із Днем Соборності України!

Урочистий акт єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки став символом віковічного прагнення нашого народу жити у єдиній соборній незалежній державі.

Поняття «соборність» набуло нового звучання завдяки Указу Президента України, яким установлено єдине державне свято - День Соборності України.

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Шановні мешканці Західного Донбасу! Дорогі друзі!

Від усієї душі поздоровляю вас з визначним Державним святом - Днем Соборності України!

Майже століття тому, 22 січня 1919 року, була зроблена перша спроба об'єднання нашої держави в Єдину Незалежну Соборну Україну шляхом підписання Акту Злуки між Західноукраїнською народною Республікою і Українською народною Республікою. Але тільки в 1991 році наша держава стала самосійною та незалежною.

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Уважаемые жители Павлограда!

Искренне поздравляю вас с одним из самых значимых государственных праздников в истории нашей страны - Днем Соборности Украины!

Многолетнее стремление украинцев к свободе, независимости и единству Украины впервые нашло свое воплощение в Акте Воссоединения, принятом 19 января 1919 года в Киеве между Западно-Украинской народной Республикой и Украинской народной Республикой.

Пройдя через десятилетия тяжелых испытаний и потерь, наша страна и весь украинский народ в 1991 году обрели свою настоящую Независимость и право на самоопределение.

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Накануне Дня Соборности павлоградцы почтили память борцов за Украину

В воскресенье, 22 января, павлоградцы вместе со всей страной будут праздновать День Соборности Украины. Накануне, 20 января, представители городской власти и общественности, депутаты областного совета возложили цветы к памятным знакам на Аллее Славы, установленным в честь тех, кто в разные годы боролся за независимость и целостность Украины.

Начало ежегодному празднованию Дня Соборности положил Акт Злуки 22 января 1919 года. В этот день на Софийской площади в Киеве представители Центральной Рады - правительства Украинской Народной Республики (УНР) - и делегация Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР) провозгласили воссоединение украинских территорий в одно государство.

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Павлоградцы на Крещение окунались в прорубь (ВИДЕО)

Павлоградцы, причисляющие себя к православной церкви, 19 января встретили великий праздник Крещения Господнего. После торжественной литургии в храмах города, многие из прихожан отправились в парк им. Первого мая, чтобы окунуться в прорубь.

В это морозное утро на пляже было много желающих смыть с себя грехи в ледяной воде. Взрослые и дети, мужчины и женщины, опытные «моржи» и только начинающие купальщики. Для их безопасности здесь дежурили медики. Спасатели развернули две палатки, в которых можно было переодеться и согреться чаем, – одну для женщин, другую для мужчин. Праздничную атмосферу создавал народный хор «Єднання», исполнявший украинские колядки и щедривки.

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«Куда же вы хороните? У меня скважина во дворе!» (ВИДЕО)

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Жители частного сектора Павлограда боятся, что соседнее кладбище займет их огороды

Анатолий Степанович говорит, что собрал целую кипу ответов чиновников по своей проблеме.

Анатолий Степанович говорит, что собрал целую кипу ответов чиновников по своей проблеме.

В Павлограде действующее кладбище наступает на частный сектор. Его жители боятся пить воду из своих колодцев и пишут в разные инстанции, требуя от чиновников остановить процесс захоронения покойников вблизи дворов.

Автором одного из таких обращений стал пенсионер Анатолий Мамченко. Его дом расположен на улице Григория Бораковского (бывшая ул. Бабушкина), через дорогу от действующего кладбища. Недавно, 29 декабря 2016 года, корреспондент «ПВ» побывал на месте тлеющего конфликта и встретился с Анатолием Степановичем.

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