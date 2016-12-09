«Я хочу, аби мій подарунок його зігрівав і оберігав» (ВІДЕО)

Павлоградська пенсіонерка розшукує громадянина Канади з українськими корінням, який нині воює на Донбасі в складі ЗСУ

Чи не щодня Валентина Климівна плете маскувальні сітки й костюми для бійців на фронті.

Мешканка Павлограда, якій вже близько 80 років, з початку війни на Донбасі стала до лав волонтерів, а нині мріє зробити особливий подарунок одному з українських воїнів. Вона збирається переплавити свої золоту обручку і шматочок срібла, аби зробити з них оберіг для бійця.

Жінку, про яку йдеться, звати Валентина Климівна. Свого часу «ПВ» писали про цю невтомну і щиру патріотку, котра щораз віддавала і віддає останнє, аби допомогти українським воїнам на фронті і пораненим у госпіталях (див. «Мене називають бєндєрівкою, а я пишаюся цим!»). Про свою ідею передати одному з бійців свій подарунок волонтерка розповіла кореспонденту «ПВ» 17 січня.