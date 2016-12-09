В Павлограде на Рождество появились на свет Илья и Ника

Уже 15 лет в Павлоградском родильном доме существует традиция - священнослужители поздравляют мам, родивших деток 7 января, на Рождество Христово. В этом году на свет появилось два младенца - в 9:20 утра родился мальчик Илья, а в 16:40 - девочка Ника. В обоих случаях роды прошли нормально.

Для Юлии Карасевой из Першотравенска Илья - уже второй ребенок. Он родился с весом 3,4 кг и ростом 54 см. Я очень рада, что родила на Рождество, надеялась, что так получится, - комментирует Юлия.