Годовщину Крут отметили митингами и шествием (ВИДЕО)

Павлоград отметил 99-ю годовщину трагического боя под Крутами. Впервые память об этом событии собрала в центре города не только активистов патриотических организаций, но и представителей местной власти.

В полдень у памятника борцам за Украину на Аллее Славы прошел митинг, инициированный рядом общественных сил, включая «Павлоградскую Самооборону», «Національний корпус», «Дію», «Сокіл», «Хорс», и поддержанный городской властью. Участники акции почтили память героев, которые 99 лет назад сложили свои головы в неравном бою с частями российско-большевистской армии у станции Круты на Черниговщине.