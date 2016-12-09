Шановні павлоградці!

Прийміть найщиріші поздоровлення з наступаючим Новим 2017 роком та Різдвом Христовим!

Ці світлі та радісні свята об'єднують людей, тому що кожний з нас згадує про минуле, думає про майбутнє та сподівається на краще.

Оцінюючи події минулого року, ми думаємо перш за все про своїх близьких, про сім'ю, дітей, про те, як самі прожили минулий рік. А з життя кожного павлоградця складається доля рідного міста.