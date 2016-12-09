Швырнул младенца под ноги матери

Павлоградцу, подозреваемому в убийстве дочери, теперь инкриминируют и изнасилование бывшей гражданской жены

Фото из архива «ПВ».

В деле об убийстве в Павлограде летом 2016 года восьмимесячного ребенка и избиении его матери всплыли новые подробности. Как следует из определения суда от 17 января 2017 года, на сегодня следствие инкриминирует подозреваемому 34-летнему отцу погибшей девочки и бывшему гражданскому мужу потерпевшей еще и ее изнасилование.

Новые обстоятельства преступления изложены в ходатайстве полиции перед судом о продлении для подозреваемого срока содержания под стражей на период следствия. Суть ходатайства включена в определение суда от 17 января. Согласно документу, 34-летний житель Павлограда подозревается в совершении целого ряда тяжких преступлений: по ч. 1 ст. 122 («Умышленное средней тяжести телесное повреждение»), п. 2 ч. 2 ст. 115 («Умышленное убийство»), ч. 1 ст. 185 («Кража»), ч. 2 ст. 152 («Изнасилование»), ч. 1 ст. 153 («Насильственное удовлетворение половой страсти неприродным способом») УК Украины.