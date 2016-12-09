Христос рождається! Славімо його!

Сердечно вітаю з Великим та всерадісним святом Різдва Господа нашого Ісуса Христа - явлінням Бога у плоті, а також з наступаючим Новим 2017 роком милості Божої і Святим Богоявленням Хрещенням Господнім!

Молитовно бажаю вам у Новому Літі міцного здоров'я, благословенних успіхів, миру і благоденства і великої ласки Божої, а в пресвітлі дні Різдвяних свят повноти радості, втіхи і щедрого благословення від Богомладенця Христа, нашого Спасителя і Господа!