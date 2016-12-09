В четверг, 19 января 2017 года, по инициативе жителей и при поддержке народного депутата Украины Артура Мартовицкого на водоемах Западного Донбасса будет организовано Крещенское купание, перед которым пройдет освящение воды церковнослужителями:
В праздник Крещения Господня православные храмы всегда переполнены людьми, которые приходят освятить воду. Мы узнали, когда и в какое время в этом году горожане смогут освятить воду.
В Крещенский сочельник (18 января, среда):
Утреннее богослужение в павлоградском Кафедральном соборе и в других храмах города начнется в 7.30. После окончания утренней службы, примерно с 10.00 до 15.00 на церковных подворьях будет совершаться Великое освящение воды.
В Павлограде на Рождество появились на свет Илья и Ника
Уже 15 лет в Павлоградском родильном доме существует традиция - священнослужители поздравляют мам, родивших деток 7 января, на Рождество Христово. В этом году на свет появилось два младенца - в 9:20 утра родился мальчик Илья, а в 16:40 - девочка Ника. В обоих случаях роды прошли нормально.
Для Юлии Карасевой из Першотравенска Илья - уже второй ребенок. Он родился с весом 3,4 кг и ростом 54 см. Я очень рада, что родила на Рождество, надеялась, что так получится, - комментирует Юлия.
Сердечно вітаю з Великим та всерадісним святом Різдва Господа нашого Ісуса Христа - явлінням Бога у плоті, а також з наступаючим Новим 2017 роком милості Божої і Святим Богоявленням Хрещенням Господнім!
Молитовно бажаю вам у Новому Літі міцного здоров'я, благословенних успіхів, миру і благоденства і великої ласки Божої, а в пресвітлі дні Різдвяних свят повноти радості, втіхи і щедрого благословення від Богомладенця Христа, нашого Спасителя і Господа!
Дуже болісно втрачати близьких людей, колег, які багато років були для тебе прикладом невтомності й оптимізму, могли надихнути і розрадити у важку хвилину. Сумна звістка прийшла у колектив «Популярных Ведомостей» - 5 січня не стало талановитої журналістки, дуже теплої і щедрої людини Раїси Іванівни Терещенко.
Вона мала рідкісний для багатьох її колег дар – говорити з людьми, знаходити цікаві теми й працювати зі словом. Її історії захоплювали читачів. Це був справжній вулкан ідей... Близько десяти років Раїса Іванівна віддала «Популярным Ведомостям» і не лише їм... А ще вона вміла вчитися, оскільки за покликанням сама була педагогом. Розумним, неординарним, креативним, улюбленим багатьма дітьми, до яких вона приходила на урок...
Даря подарки на свое 12-летие, ТК «Олимпия» решил продолжить эту традицию. Чтобы порадовать жителей Павлограда и Павлоградского района в канун Нового года, крупнейший торговый комплекс региона принял участие в новогоднем телемарафоне местной телерадиокомпании и предоставил для розыгрыша в прямом эфире суперприз - холодильник.
Администрация ТК «Олимпия» поздравляет победительницу розыгрыша - обладательницу суперприза от торгового комплекса «Олимпия» Анну Степаненко.
В онлайн-проекте «Книга памяти павших за Украину» содержатся данные обо всех бойцах, которые погибли в зоне АТО с начала боевых действий. По состоянию на 30 сентября 2016 года в книгу вошли имена 3230 погибших героев. Одна из страниц этого своеобразного проекта посвящена нашему земляку Алексею Жадану.
Дата и место рождения: 1 октября 1983 года, г. Павлоград, Днепропетровская область.
Указом Президента Украины № 436/2015 от 17 июля 2015 года «за личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность воинской присяге» награжден орденом «За мужество» третьей степени (посмертно).
Відходить в минуле ще один рік історії нашого Західного Донбасу і всієї України. Підводячи його підсумки, мусимо зазначити, що він не став для країни та кожного з нас роком дієвих реформ, сталого розвитку, руху вперед до омріяного європейського майбутнього. 2016 рік, як і попередні два, став роком трагічних втрат, порожніх обіцянок влади, подальшого зубожіння пересічних українців та нових політичних скандалів.
Всі ці негаразди відчували й ми, жителі Західного Донбасу. Але, об'єднавши зусилля й кошти органів місцевого самоврядування, депутатів всіх рівнів, соціально орієнтованої Компанії ДТЕК, інших, небайдужих до свого майбутнього громадян, ми поступово й планомірно, крок за кроком, рухались вперед, не очікуючи втілення реформ на державному рівні. Нашим першочерговим завданням було й залишається покращення соціальної складової життя всіх вас, дорогі земляки. Це – відкриття нових, сучасно обладнаних лікарняних палат, втілення програм енерго– і тепло збереження в закладах освіти та переоснащення їх новим, сучасним учбовим обладнанням, будівництво нових дитячих та спортивних майданчиків, проведення різноманітних фестивалів, конкурсів, виставок – оглядів, спортивних та спортивно–патріотичних змагань з різних видів спорту. Це, без сумніву, сприяло підвищенню рівня благоустрою наших міст і сіл, розвитку народної творчості, зміцненню українських народних традицій та духу патріотизму у нашої молоді, виявленню нових, талановитих особистостей.
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым, 2017-м, годом и Светлым Праздником Рождества Христова!
Встреча Нового года - самый любимый семейный праздник, во время которого мы прощаем друг другу все обиды, строим планы на будущее, дарим друг другу подарки и под бой курантов загадываем желания, искренне стремясь в Новом году стать добрее к своим близким и всем окружающим нас людям, счастливее и богаче. Провожая год уходящий, стараемся оставить все плохое в нем, сделать выводы из совершенных ошибок, чтобы не повторять их снова.
Все права на материалы охраняются в соответствии с законодательством Украины. ВНИМАНИЕ!Перепечатка материалов сайта разрешается только c письменного согласия издательства "Популярные Ведомости" и при наличии активной ссылки непосредственно на страницу-источник материала.