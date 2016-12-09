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Шановні павлоградці!

Прийміть найщиріші поздоровлення з наступаючим Новим 2017 роком та Різдвом Христовим!

Ці світлі та радісні свята об'єднують людей, тому що кожний з нас згадує про минуле, думає про майбутнє та сподівається на краще.

Оцінюючи події минулого року, ми думаємо перш за все про своїх близьких, про сім'ю, дітей, про те, як самі прожили минулий рік. А з життя кожного павлоградця складається доля рідного міста.

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Шановні земляки! Дорогі друзі!

Відходить в минуле ще один рік історії нашого Західного Донбасу і всієї України. Підводячи його підсумки, мусимо зазначити, що він не став для країни та кожного з нас роком дієвих реформ, сталого розвитку, руху вперед до омріяного європейського майбутнього. 2016 рік, як і попередні два, став роком трагічних втрат, порожніх обіцянок влади, подальшого зубожіння пересічних українців та нових політичних скандалів.

Всі ці негаразди відчували й ми, жителі Західного Донбасу. Але, об'єднавши зусилля й кошти органів місцевого самоврядування, депутатів всіх рівнів, соціально орієнтованої Компанії ДТЕК, інших, небайдужих до свого майбутнього громадян, ми поступово й планомірно, крок за кроком, рухались вперед, не очікуючи втілення реформ на державному рівні. Нашим першочерговим завданням було й залишається покращення соціальної складової життя всіх вас, дорогі земляки. Це – відкриття нових, сучасно обладнаних лікарняних палат, втілення програм енерго– і тепло збереження в закладах освіти та переоснащення їх новим, сучасним учбовим обладнанням, будівництво нових дитячих та спортивних майданчиків, проведення різноманітних фестивалів, конкурсів, виставок – оглядів, спортивних та спортивно–патріотичних змагань з різних видів спорту. Це, без сумніву, сприяло підвищенню рівня благоустрою наших міст і сіл, розвитку народної творчості, зміцненню українських народних традицій та духу патріотизму у нашої молоді, виявленню нових, талановитих особистостей.

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Уважаемые жители Павлограда!

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым, 2017-м, годом и Светлым Праздником Рождества Христова!

Встреча Нового года - самый любимый семейный праздник, во время которого мы прощаем друг другу все обиды, строим планы на будущее, дарим друг другу подарки и под бой курантов загадываем желания, искренне стремясь в Новом году стать добрее к своим близким и всем окружающим нас людям, счастливее и богаче. Провожая год уходящий, стараемся оставить все плохое в нем, сделать выводы из совершенных ошибок, чтобы не повторять их снова.

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Шановні мешканці Павлограда та Павлоградського району!

Приміть найщиріші вітання з Новим Роком та Різдвом Христовим!

Рік, що минає, для Павлограда та всієї країни був нелегким. Зокрема, відбулися відчутні зміни і в правоохоронній системі. На зміну старій міліції прийшла нова концепція роботи поліцейських. Ми, правоохоронці, продовжуємо стояти на варті спокою та безпеки громадян, з кожним новим днем робимо все можливе, щоб підвищувати свій рівень та стати справжнім сильним і надійним плечем для нашого суспільства.

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«Евробуд Плюс» - итоги и перспективы

Канун Нового года - время, когда традиционно подводятся итоги. Мы с благодарностью провожаем завершающийся 2016 год, который, хоть и не был простым, уносит с собой немало проблем, трудных решений и сложных побед. В то же время он подарил много действительно хороших событий, перспективных начинаний и планов на будущее.

О том, как завершает год одно из самых успешных предприятий в дорожном строительстве нашего региона, нам рассказал директор компании «Евробуд Плюс» Карен Антонян.

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Графік роботи транспорту у новорічну ніч у м. Павлоград

Маршрут № 2 «сел. Шахтобудівників – сел. Південне»

Рух транспорту буде здійснюватись тільки до Соборної площі.

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Новый год встретим фейерверком!

В Новогоднюю ночь павлоградцы станут свидетелями возникновения в столице Западного Донбасса новой традиции. В знак мира и единства, во славу героям и защитникам родной земли небо Павлограда озарится праздничным фейерверком.

Как сообщает пресс-служба Павлоградского горисполкома, с инициативой проведения фейерверка обратились к городскому голове Анатолию Вершине предприниматели города.

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Большое Чудо в маленьком «Городе»

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Уважаемая редакция!

Мы, ученики и родители 3-А класса школы № 8 г. Павлограда, просим вас разместить наше письмо в вашей газете.

Все началось с маленького чуда. Иначе как чудом это не назовешь! В начале сентября к нам на классный час ко Дню физкультурника неожиданно зашли директор школы Наталья Альбертовна Пономаренко и сам мэр г. Павлограда Анатолий Алексеевич Вершина! Нам было интересно поговорить с городским головой, потому что мы – не простой класс, а жители Города Дружбы, и у нас тоже есть свой мэр, заместители мэра, работают отделы культуры, экологии, здравоохранения и правопорядка. Анатолий Алексеевич проявил интерес к нашей работе.

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Юная павлоградка завоевала бронзовую медаль Кубка Люксембурга

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Под занавес 2016 года, 10 и 11 декабря, в самом сердце западной Европы - Люксембурге - состоялся пятый юбилейный турнир по художественной гимнастике Luxembourg Cup, участие в котором приняли 250 гимнасток из 26 стран мира, а также национальные сборные в групповых упражнениях Израиля, Испании, Египта, Голландии и других стран, которые в скором времени будут бороться за звание лучших на чемпионате Европы.

Организатор турнира Ecole de GRS - школа художественной гимнастики Люксембурга - постарался, чтобы соревнования прошли на высочайшем уровне и в праздничной предрождественской атмосфере. Специально приглашенным почетным гостем турнира выступила легенда художественной гимнастики, участница трех Олимпиад, финалистка Олимпиады в Рио испанка Каролина Родригес.

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«Газовое» дело увязло в процедуре?

Потребители услуг горгаза отказались от исков, но не от претензий к монополисту

В «газовой» эпопее, которая стартовала в павлоградском горрайонном суде в ноябре 2016 года, новый поворот. 6 декабря суд, по просьбе 13 истцов, чьи дела слушались уже месяц, оставил без рассмотрения их претензии к газовой службе. В пресс­службе суда корреспонденту «ПВ» пояснили: заявители и их представитель споткнулись на процедурных вопросах. Но, дескать, если люди захотят обратиться с новыми исками, суд их рассмотрит.

Позицию служителей Фемиды относительно новых обстоятельств в деле защиты потребительских прав абонентов горгаза пресс-служба суда обнародовала 7 декабря на своей странице в «Фейсбуке». В сообщении, в частности, говорится, что на очередном заседании 6 декабря истцы просили суд вытребовать у ответчика, ПАО «Днепропетровскгаз» в лице Павлоградского управления по эксплуатации газового хозяйства (УЭГХ), ряд необходимых, на их взгляд, документов. Однако суд отказал в просьбе, сославшись на отсутствие у истцов доказательств того, что они обращались за этими документами в горгаз и не получили их.

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Уважаемые юные и взрослые павлоградцы!

От всей души поздравляю всех вас, в первую очередь – юных жителей нашего города, - с прекрасным и сказочным зимним праздником – Днем Святого Николая Чудотворца - покровителя детей!

В этот чудесный день мы обязательно подарим друг другу тепло улыбок и добрых пожеланий, а своим любимым детям – праздничные подарки и тепло наших душ, чтобы снова увидеть их радостные глаза и услышать счастливый детский смех. Ведь только от нас, взрослых, зависит, какими вырастут наши дети. И День Святого Николая – еще одна возможность показать им нашу любовь, желание вырастить их здоровыми, образованными, способными услышать и понять тех, кто находится рядом, подарить им уважение и заботу.

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