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Швырнул младенца под ноги матери

Павлоградцу, подозреваемому в убийстве дочери, теперь инкриминируют и изнасилование бывшей гражданской жены

Фото из архива «ПВ».

Фото из архива «ПВ».

В деле об убийстве в Павлограде летом 2016 года восьмимесячного ребенка и избиении его матери всплыли новые подробности. Как следует из определения суда от 17 января 2017 года, на сегодня следствие инкриминирует подозреваемому 34-летнему отцу погибшей девочки и бывшему гражданскому мужу потерпевшей еще и ее изнасилование.

Новые обстоятельства преступления изложены в ходатайстве полиции перед судом о продлении для подозреваемого срока содержания под стражей на период следствия. Суть ходатайства включена в определение суда от 17 января. Согласно документу, 34-летний житель Павлограда подозревается в совершении целого ряда тяжких преступлений: по ч. 1 ст. 122 («Умышленное средней тяжести телесное повреждение»), п. 2 ч. 2 ст. 115 («Умышленное убийство»), ч. 1 ст. 185 («Кража»), ч. 2 ст. 152 («Изнасилование»), ч. 1 ст. 153 («Насильственное удовлетворение половой страсти неприродным способом») УК Украины.

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Годовщину Крут отметили митингами и шествием (ВИДЕО)

Павлоград отметил 99-ю годовщину трагического боя под Крутами. Впервые память об этом событии собрала в центре города не только активистов патриотических организаций, но и представителей местной власти.

В полдень у памятника борцам за Украину на Аллее Славы прошел митинг, инициированный рядом общественных сил, включая «Павлоградскую Самооборону», «Національний корпус», «Дію», «Сокіл», «Хорс», и поддержанный городской властью. Участники акции почтили память героев, которые 99 лет назад сложили свои головы в неравном бою с частями российско-большевистской армии у станции Круты на Черниговщине.

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«Я хочу, аби мій подарунок його зігрівав і оберігав» (ВІДЕО)

Павлоградська пенсіонерка розшукує громадянина Канади з українськими корінням, який нині воює на Донбасі в складі ЗСУ

Чи не щодня Валентина Климівна плете маскувальні сітки й костюми для бійців на фронті.

Чи не щодня Валентина Климівна плете маскувальні сітки й костюми для бійців на фронті.

Мешканка Павлограда, якій вже близько 80 років, з початку війни на Донбасі стала до лав волонтерів, а нині мріє зробити особливий подарунок одному з українських воїнів. Вона збирається переплавити свої золоту обручку і шматочок срібла, аби зробити з них оберіг для бійця.

Жінку, про яку йдеться, звати Валентина Климівна. Свого часу «ПВ» писали про цю невтомну і щиру патріотку, котра щораз віддавала і віддає останнє, аби допомогти українським воїнам на фронті і пораненим у госпіталях (див. «Мене називають бєндєрівкою, а я пишаюся цим!»). Про свою ідею передати одному з бійців свій подарунок волонтерка розповіла кореспонденту «ПВ» 17 січня.

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В Павлограде подорожал проезд в маршрутках

Павлоградский горисполком 25 января принял решение «Об установлении тарифов на перевозку пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования в режиме маршрутного такси». Согласно этому решению, в Павлограде с 1 февраля повышаются тарифы на проезд в городском транспорте. Цена вырастет сразу на 1,5 гривни. Проезд по маршруту длиной до 10 км будет стоить 5 гривень, а более 10 км - 6 гривень.

Что касается льготных автобусов, то решение о стоимости проезда будет принято позже, после прохождения процедуры регуляторного акта. Стоимость проезда в льготных маршрутках для обычных пассажиров (не льготников) составит 4 и 5 гривень соответственно. Предполагают, что стоимость проезда в льготных автобусах изменится с 1 марта.

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Прекрасные Татьяны раскрывают тайну своего имени

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Ежегодно 25 января мы поздравляем всех знакомых, которые носят имя Татьяна, ведь наступает православный праздник Татьянин день. Имя Татьяна имеет греческое происхождение (от слов «ставить, учреждать, утверждать») и является одним из самых популярных среди славян.

Как утверждают толкователи имен, Татьянам присущи такие качества, как упорство, целеустремленность, самостоятельность, упрямство, обаяние. Энергия Татьяны поможет ей добиться успехов в любой области. Так ли это? Уже второй год подряд, можно сказать - по традиции, «ПВ» интересуется у павлоградских Татьян, повлияло ли имя на их судьбу. Кроме того, мы попросили прекрасных респонденток назвать знаменитую носительницу имени Татьяна, которая первой пришла на ум.

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Фестиваль собрал более 500 участников

В понедельник, 23 января, в городском культурно-досуговом центре «МИР» состоялся гала-концерт десятого юбилейного открытого детского новогодне-рождественского фестиваля «Рождественская звездочка». Традиционно, уже 10 лет, этот фестиваль объединяет талантливых вокалистов, театральные коллективы и школы в стремлении незабываемо поздравить друг друга с новогодними праздниками.

Впервые отборочный тур фестиваля проходил в два этапа. В первый день участники выступали в номинации «Щедрівки і колядки» и «Новогодне-рождественские обряды» (11 января), а во второй (12 января) - в номинации «Новогодне-рождественские песни». Всего на сцене фестиваля побывали около маленьких и юных 500 участников, среди которых были ученики общеобразовательных, музыкальных школ, учреждений культуры и внешкольного образования. По словам организаторов фестиваля, такое большое количество заявок - это рекорд.

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«Заплатите долги, люди есть хотят!»

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Дворники КП «ПЖС» организовали акцию протеста из-за невыплаты зарплаты

В понедельник, 23 января, дворники коммунального предприятия «Павлограджилсервис» организовали митинг под зданием горисполкома - рабочим с ноября не выплачивают заработную плату в полном объеме. Люди пришли в обеденный перерыв, чтобы им на работе не поставили прогул. Задолженность по зарплате образовалась из-за огромных долгов павлоградцев перед КП «Павлограджилсервис».

Всего в штате КП 37 дворников. Но долги по зарплате не только у дворников, но и у других сотрудников, включая директора. За ноябрь предприятие задолжало сотрудникам 406 тыс. грн., за декабрь - 408 тыс. грн., примерно столько же не выплатят за январь.

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Павлоградцы стали в «живую цепь» (ВИДЕО)

В День Соборности Украины несколько десятков павлоградцев создали «Живую цепь», взяв друг друга за руки. Праздничная акция прошла 22 января в центре города.

Стартовал праздничный флеш-моб в 11.00 от памятника основателю Павлограда Матвею Хижняку. Более 60 активистов, держа в руках национальную символику, единой цепью отправились в сквер им. Шевченко. Среди участников акции были взрослые и дети, активная молодежь и представители городской власти. У памятника Кобзарю они выстроились в «Ланцюг єдності» и хором спели гимн Украины. Безопасность праздничного флеш-моба, инициатором которого выступили творческая молодежь и городской культурно-досуговый центр, контролировали несколько полицейских.

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Дорогі земляки!

Щиро вітаю вас із Днем Соборності України!

Урочистий акт єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки став символом віковічного прагнення нашого народу жити у єдиній соборній незалежній державі.

Поняття «соборність» набуло нового звучання завдяки Указу Президента України, яким установлено єдине державне свято - День Соборності України.

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Шановні мешканці Західного Донбасу! Дорогі друзі!

Від усієї душі поздоровляю вас з визначним Державним святом - Днем Соборності України!

Майже століття тому, 22 січня 1919 року, була зроблена перша спроба об'єднання нашої держави в Єдину Незалежну Соборну Україну шляхом підписання Акту Злуки між Західноукраїнською народною Республікою і Українською народною Республікою. Але тільки в 1991 році наша держава стала самосійною та незалежною.

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Уважаемые жители Павлограда!

Искренне поздравляю вас с одним из самых значимых государственных праздников в истории нашей страны - Днем Соборности Украины!

Многолетнее стремление украинцев к свободе, независимости и единству Украины впервые нашло свое воплощение в Акте Воссоединения, принятом 19 января 1919 года в Киеве между Западно-Украинской народной Республикой и Украинской народной Республикой.

Пройдя через десятилетия тяжелых испытаний и потерь, наша страна и весь украинский народ в 1991 году обрели свою настоящую Независимость и право на самоопределение.

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