Відходить в минуле ще один рік історії нашого Західного Донбасу і всієї України. Підводячи його підсумки, мусимо зазначити, що він не став для країни та кожного з нас роком дієвих реформ, сталого розвитку, руху вперед до омріяного європейського майбутнього. 2016 рік, як і попередні два, став роком трагічних втрат, порожніх обіцянок влади, подальшого зубожіння пересічних українців та нових політичних скандалів.
Всі ці негаразди відчували й ми, жителі Західного Донбасу. Але, об'єднавши зусилля й кошти органів місцевого самоврядування, депутатів всіх рівнів, соціально орієнтованої Компанії ДТЕК, інших, небайдужих до свого майбутнього громадян, ми поступово й планомірно, крок за кроком, рухались вперед, не очікуючи втілення реформ на державному рівні. Нашим першочерговим завданням було й залишається покращення соціальної складової життя всіх вас, дорогі земляки. Це – відкриття нових, сучасно обладнаних лікарняних палат, втілення програм енерго– і тепло збереження в закладах освіти та переоснащення їх новим, сучасним учбовим обладнанням, будівництво нових дитячих та спортивних майданчиків, проведення різноманітних фестивалів, конкурсів, виставок – оглядів, спортивних та спортивно–патріотичних змагань з різних видів спорту. Це, без сумніву, сприяло підвищенню рівня благоустрою наших міст і сіл, розвитку народної творчості, зміцненню українських народних традицій та духу патріотизму у нашої молоді, виявленню нових, талановитих особистостей.
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым, 2017-м, годом и Светлым Праздником Рождества Христова!
Встреча Нового года - самый любимый семейный праздник, во время которого мы прощаем друг другу все обиды, строим планы на будущее, дарим друг другу подарки и под бой курантов загадываем желания, искренне стремясь в Новом году стать добрее к своим близким и всем окружающим нас людям, счастливее и богаче. Провожая год уходящий, стараемся оставить все плохое в нем, сделать выводы из совершенных ошибок, чтобы не повторять их снова.
Шановні мешканці Павлограда та Павлоградського району!
Приміть найщиріші вітання з Новим Роком та Різдвом Христовим!
Рік, що минає, для Павлограда та всієї країни був нелегким. Зокрема, відбулися відчутні зміни і в правоохоронній системі. На зміну старій міліції прийшла нова концепція роботи поліцейських. Ми, правоохоронці, продовжуємо стояти на варті спокою та безпеки громадян, з кожним новим днем робимо все можливе, щоб підвищувати свій рівень та стати справжнім сильним і надійним плечем для нашого суспільства.
Канун Нового года - время, когда традиционно подводятся итоги. Мы с благодарностью провожаем завершающийся 2016 год, который, хоть и не был простым, уносит с собой немало проблем, трудных решений и сложных побед. В то же время он подарил много действительно хороших событий, перспективных начинаний и планов на будущее.
О том, как завершает год одно из самых успешных предприятий в дорожном строительстве нашего региона, нам рассказал директор компании«Евробуд Плюс» Карен Антонян.
В Новогоднюю ночь павлоградцы станут свидетелями возникновения в столице Западного Донбасса новой традиции. В знак мира и единства, во славу героям и защитникам родной земли небо Павлограда озарится праздничным фейерверком.
Как сообщает пресс-служба Павлоградского горисполкома, с инициативой проведения фейерверка обратились к городскому голове Анатолию Вершине предприниматели города.
Мы, ученики и родители 3-А класса школы № 8 г. Павлограда, просим вас разместить наше письмо в вашей газете.
Все началось с маленького чуда. Иначе как чудом это не назовешь! В начале сентября к нам на классный час ко Дню физкультурника неожиданно зашли директор школы Наталья Альбертовна Пономаренко и сам мэр г. Павлограда Анатолий Алексеевич Вершина! Нам было интересно поговорить с городским головой, потому что мы – не простой класс, а жители Города Дружбы, и у нас тоже есть свой мэр, заместители мэра, работают отделы культуры, экологии, здравоохранения и правопорядка. Анатолий Алексеевич проявил интерес к нашей работе.
Юная павлоградка завоевала бронзовую медаль Кубка Люксембурга
Под занавес 2016 года, 10 и 11 декабря, в самом сердце западной Европы - Люксембурге - состоялся пятый юбилейный турнир по художественной гимнастике Luxembourg Cup, участие в котором приняли 250 гимнасток из 26 стран мира, а также национальные сборные в групповых упражнениях Израиля, Испании, Египта, Голландии и других стран, которые в скором времени будут бороться за звание лучших на чемпионате Европы.
Организатор турнира Ecole de GRS - школа художественной гимнастики Люксембурга - постарался, чтобы соревнования прошли на высочайшем уровне и в праздничной предрождественской атмосфере. Специально приглашенным почетным гостем турнира выступила легенда художественной гимнастики, участница трех Олимпиад, финалистка Олимпиады в Рио испанка Каролина Родригес.
Потребители услуг горгаза отказались от исков, но не от претензий к монополисту
В «газовой» эпопее, которая стартовала в павлоградском горрайонном суде в ноябре 2016 года, новый поворот. 6 декабря суд, по просьбе 13 истцов, чьи дела слушались уже месяц, оставил без рассмотрения их претензии к газовой службе. В прессслужбе суда корреспонденту «ПВ» пояснили: заявители и их представитель споткнулись на процедурных вопросах. Но, дескать, если люди захотят обратиться с новыми исками, суд их рассмотрит.
Позицию служителей Фемиды относительно новых обстоятельств в деле защиты потребительских прав абонентов горгаза пресс-служба суда обнародовала 7 декабря на своей странице в «Фейсбуке». В сообщении, в частности, говорится, что на очередном заседании 6 декабря истцы просили суд вытребовать у ответчика, ПАО «Днепропетровскгаз» в лице Павлоградского управления по эксплуатации газового хозяйства (УЭГХ), ряд необходимых, на их взгляд, документов. Однако суд отказал в просьбе, сославшись на отсутствие у истцов доказательств того, что они обращались за этими документами в горгаз и не получили их.
От всей души поздравляю всех вас, в первую очередь – юных жителей нашего города, - с прекрасным и сказочным зимним праздником – Днем Святого Николая Чудотворца - покровителя детей!
В этот чудесный день мы обязательно подарим друг другу тепло улыбок и добрых пожеланий, а своим любимым детям – праздничные подарки и тепло наших душ, чтобы снова увидеть их радостные глаза и услышать счастливый детский смех. Ведь только от нас, взрослых, зависит, какими вырастут наши дети. И День Святого Николая – еще одна возможность показать им нашу любовь, желание вырастить их здоровыми, образованными, способными услышать и понять тех, кто находится рядом, подарить им уважение и заботу.
Все права на материалы охраняются в соответствии с законодательством Украины. ВНИМАНИЕ!Перепечатка материалов сайта разрешается только c письменного согласия издательства "Популярные Ведомости" и при наличии активной ссылки непосредственно на страницу-источник материала.