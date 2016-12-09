В Павлограде подорожал проезд в маршрутках

Павлоградский горисполком 25 января принял решение «Об установлении тарифов на перевозку пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования в режиме маршрутного такси». Согласно этому решению, в Павлограде с 1 февраля повышаются тарифы на проезд в городском транспорте. Цена вырастет сразу на 1,5 гривни. Проезд по маршруту длиной до 10 км будет стоить 5 гривень, а более 10 км - 6 гривень.

Что касается льготных автобусов, то решение о стоимости проезда будет принято позже, после прохождения процедуры регуляторного акта. Стоимость проезда в льготных маршрутках для обычных пассажиров (не льготников) составит 4 и 5 гривень соответственно. Предполагают, что стоимость проезда в льготных автобусах изменится с 1 марта.