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Христос рождається! Славімо його!

Сердечно вітаю з Великим та всерадісним святом Різдва Господа нашого Ісуса Христа - явлінням Бога у плоті, а також з наступаючим Новим 2017 роком милості Божої і Святим Богоявленням Хрещенням Господнім!

Молитовно бажаю вам у Новому Літі міцного здоров'я, благословенних успіхів, миру і благоденства і великої ласки Божої, а в пресвітлі дні Різдвяних свят повноти радості, втіхи і щедрого благословення від Богомладенця Христа, нашого Спасителя і Господа!

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Уважаемые земляки!

Дорогие братья и сестры!

Человек настолько дорог Богу, что Он сошел с Небес на землю и стал ближе к каждому из нас. Ради нашего счастья Он отдал Себя в жертву, утверждающую беспредельную любовь к нам.

Будем же спешить навстречу к Новорожденному. Испросим Его щедрое жизнеутверждающее благословение. Принесем Ему свои чистосердечные молитвенные приветствия и добрые, преисполненные любви дела!

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Вона була невиправним оптимістом і любила дітей

Дуже болісно втрачати близьких людей, колег, які багато років були для тебе прикладом невтомності й оптимізму, могли надихнути і розрадити у важку хвилину. Сумна звістка прийшла у колектив «Популярных Ведомостей» - 5 січня не стало талановитої журналістки, дуже теплої і щедрої людини Раїси Іванівни Терещенко.

Вона мала рідкісний для багатьох її колег дар – говорити з людьми, знаходити цікаві теми й працювати зі словом. Її історії захоплювали читачів. Це був справжній вулкан ідей... Близько десяти років Раїса Іванівна віддала «Популярным Ведомостям» і не лише їм... А ще вона вміла вчитися, оскільки за покликанням сама була педагогом. Розумним, неординарним, креативним, улюбленим багатьма дітьми, до яких вона приходила на урок...

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«Олимпия» делает чудеса реальными!

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Даря подарки на свое 12-летие, ТК «Олимпия» решил продолжить эту традицию. Чтобы порадовать жителей Павлограда и Павлоградского района в канун Нового года, крупнейший торговый комплекс региона принял участие в новогоднем телемарафоне местной телерадиокомпании и предоставил для розыгрыша в прямом эфире суперприз - холодильник.

Администрация ТК «Олимпия» поздравляет победительницу розыгрыша - обладательницу суперприза от торгового комплекса «Олимпия» Анну Степаненко.

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Пока живет память, будут жить и они

В онлайн-проекте «Книга памяти павших за Украину» содержатся данные обо всех бойцах, которые погибли в зоне АТО с начала боевых действий. По состоянию на 30 сентября 2016 года в книгу вошли имена 3230 погибших героев. Одна из страниц этого своеобразного проекта посвящена нашему земляку Алексею Жадану.

Дата и место рождения: 1 октября 1983 года, г. Павлоград, Днепропетровская область.

Звание: старший солдат.

Должность: снайпер.

Подразделение: 25-ая отдельная воздушно-десантная бригада.

Обстоятельства гибели: погиб 27 января 2015 года в бою вблизи г. Авдеевка Донецкой области.

Место захоронения: г. Павлоград.

Указом Президента Украины № 436/2015 от 17 июля 2015 года «за личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность воинской присяге» награжден орденом «За мужество» третьей степени (посмертно).

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Шановні павлоградці!

Прийміть найщиріші поздоровлення з наступаючим Новим 2017 роком та Різдвом Христовим!

Ці світлі та радісні свята об'єднують людей, тому що кожний з нас згадує про минуле, думає про майбутнє та сподівається на краще.

Оцінюючи події минулого року, ми думаємо перш за все про своїх близьких, про сім'ю, дітей, про те, як самі прожили минулий рік. А з життя кожного павлоградця складається доля рідного міста.

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Шановні земляки! Дорогі друзі!

Відходить в минуле ще один рік історії нашого Західного Донбасу і всієї України. Підводячи його підсумки, мусимо зазначити, що він не став для країни та кожного з нас роком дієвих реформ, сталого розвитку, руху вперед до омріяного європейського майбутнього. 2016 рік, як і попередні два, став роком трагічних втрат, порожніх обіцянок влади, подальшого зубожіння пересічних українців та нових політичних скандалів.

Всі ці негаразди відчували й ми, жителі Західного Донбасу. Але, об'єднавши зусилля й кошти органів місцевого самоврядування, депутатів всіх рівнів, соціально орієнтованої Компанії ДТЕК, інших, небайдужих до свого майбутнього громадян, ми поступово й планомірно, крок за кроком, рухались вперед, не очікуючи втілення реформ на державному рівні. Нашим першочерговим завданням було й залишається покращення соціальної складової життя всіх вас, дорогі земляки. Це – відкриття нових, сучасно обладнаних лікарняних палат, втілення програм енерго– і тепло збереження в закладах освіти та переоснащення їх новим, сучасним учбовим обладнанням, будівництво нових дитячих та спортивних майданчиків, проведення різноманітних фестивалів, конкурсів, виставок – оглядів, спортивних та спортивно–патріотичних змагань з різних видів спорту. Це, без сумніву, сприяло підвищенню рівня благоустрою наших міст і сіл, розвитку народної творчості, зміцненню українських народних традицій та духу патріотизму у нашої молоді, виявленню нових, талановитих особистостей.

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Уважаемые жители Павлограда!

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым, 2017-м, годом и Светлым Праздником Рождества Христова!

Встреча Нового года - самый любимый семейный праздник, во время которого мы прощаем друг другу все обиды, строим планы на будущее, дарим друг другу подарки и под бой курантов загадываем желания, искренне стремясь в Новом году стать добрее к своим близким и всем окружающим нас людям, счастливее и богаче. Провожая год уходящий, стараемся оставить все плохое в нем, сделать выводы из совершенных ошибок, чтобы не повторять их снова.

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Шановні мешканці Павлограда та Павлоградського району!

Приміть найщиріші вітання з Новим Роком та Різдвом Христовим!

Рік, що минає, для Павлограда та всієї країни був нелегким. Зокрема, відбулися відчутні зміни і в правоохоронній системі. На зміну старій міліції прийшла нова концепція роботи поліцейських. Ми, правоохоронці, продовжуємо стояти на варті спокою та безпеки громадян, з кожним новим днем робимо все можливе, щоб підвищувати свій рівень та стати справжнім сильним і надійним плечем для нашого суспільства.

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«Евробуд Плюс» - итоги и перспективы

Канун Нового года - время, когда традиционно подводятся итоги. Мы с благодарностью провожаем завершающийся 2016 год, который, хоть и не был простым, уносит с собой немало проблем, трудных решений и сложных побед. В то же время он подарил много действительно хороших событий, перспективных начинаний и планов на будущее.

О том, как завершает год одно из самых успешных предприятий в дорожном строительстве нашего региона, нам рассказал директор компании «Евробуд Плюс» Карен Антонян.

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Графік роботи транспорту у новорічну ніч у м. Павлоград

Маршрут № 2 «сел. Шахтобудівників – сел. Південне»

Рух транспорту буде здійснюватись тільки до Соборної площі.

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